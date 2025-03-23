В московском метро открыли кафе с едой навынос

На станции метро «Нижегородская» в Москве открыли кафе с едой навынос. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Кафе ориентировано на быстрое и качественное обслуживание пассажиров. В дальнейшем планируем открыть подобные кафе и на других станциях метро», — сообщил он.

Пассажиры московского метро смогут приобрести в кафе круассаны, сэндвичи, горячие и холодные напитки, уточнили в министерстве.

До этого в Москве начали тестировать новый способ оплаты проезда в метро при помощи цифрового рубля. Испытания провели вместе с Центробанком и ВТБ в закрытом режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказывал, что около 40 новых станций метро построят в Москве к 2030 году, из них восемь были открыты для пассажиров в 2024 году. В 2025 году откроется участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Новаторской».