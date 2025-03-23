Вильфанд пообещал москвичам до 14 градусов тепла в понедельник

В понедельник, 24 марта, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 14 градусов, ожидается малооблачная погода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра будет впечатляющий день. Ночью ожидается очень низкая температура в столичном регионе – до минус 7, а днем температура высокая – до плюс 14 градусов. Суточный ход будет превышать 15 градусов, причина этому – мощный антициклон. Со вторника начинается облачная погода, но тоже очень теплая. Ночью 25 марта – до плюс 5, а днем – до плюс 8, а затем температура воздуха будет постепенно повышаться на градус», – сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура воздуха будет превышать норму на 6-7 градусов в предстоящие выходные.