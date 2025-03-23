Вильфанд пообещал москвичам солнечную погоду и до 14 градусов тепла в понедельник

Агентство «Москва»

В понедельник, 24 марта, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 14 градусов, ожидается малооблачная погода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд пообещал москвичам до 14 градусов тепла в понедельник
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«Завтра будет впечатляющий день. Ночью ожидается очень низкая температура в столичном регионе – до минус 7, а днем температура высокая – до плюс 14 градусов. Суточный ход будет превышать 15 градусов, причина этому – мощный антициклон. Со вторника начинается облачная погода, но тоже очень теплая. Ночью 25 марта – до плюс 5, а днем – до плюс 8, а затем температура воздуха будет постепенно повышаться на градус», – сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура воздуха будет превышать норму на 6-7 градусов в предстоящие выходные.

«В выходные, за счет интенсивного переноса тепла с юга, ожидается до 14 градусов тепла», – подчеркнул Вильфанд.
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Роман Вильфанд