На станции «Маяковская» прошли первые свадебные церемонии

Первые свадебные церемонии прошли на станции метро «Маяковская». Об этом рассказали заместитель мэра города Анастасия Ракова и заместитель главы Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

Ночью с 22 на 23 марта специалисты из московского ЗАГСа зарегистрировали браки трех пар.

— В ночь с 22 на 23 марта весенний свадебный сезон открылся на станции «Маяковская» — одной из самых красивых в Московском метрополитене. Поздравляем молодоженов и желаем им счастья! — сообщил Ликсутов.

По такому поводу на станции устанавливают свадебную арку. Также у молодоженов после проведения церемонии есть возможность организовать фотосессию в новейшем поезде «Москва-2024».

— Первые три весенние церемонии бракосочетания этого года прошли здесь 23 марта. Всего весной на этой площадке будет создано девять новых семей, включая свадьбы в самую популярную дату года — 25 мая, — цитирует слова Раковой пресс-служба Департаменте транспорта.

Ранее стало известно, что у московских пар впервые появится возможность сыграть свадьбу в окружении цветущей сакуры. Церемонии бракосочетания будут проходить в Бирюлевском дендропарке.