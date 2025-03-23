Атмосферное давление в Москве побило рекорд 80-летней давности

В Москве побит суточный рекорд высокого атмосферного давления 80-летней давности. Об этом в своем Михаил Леус.

По словам синоптика, в воскресенье, 23 марта, в 08:00 на базовой метеостанции ВДНХ атмосферное давление достигло отметки в 764,2 миллиметра ртутного столба. Это на 0,1 миллиметра ртутного столба выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1943 году.

Леус добавил, что в ближайшие часы показания барометров начнут снижаться и к вечеру составят 761 миллиметр ртутного столба, что все еще выше нормы.

Ранее синоптик назвал москвичам сроки окончания ночных морозов. По его прогнозам, это произойдет к 24 марта.