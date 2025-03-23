Собянин поздравил работников гидрометеорологической службы с праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников гидрометеорологической службы со Всемирным днем метеорологии и отметил, что современные технологии помогают составлять четкие прогнозы.

"В столице работает собственное метеорологическое управление в составе ГБУ "Автомобильные дороги". Мониторить фактическую погоду и составлять прогнозы помогают современные технологии", - сообщил он в Telegram-канале.

Мэр Москвы подчеркнул, что в городе работает более 100 метеодатчиков, которые фиксируют температуру осадки, уровень снега и силу ветра. Мониторить погоду также помогает доплеровский метеолокатор, который прогнозирует движение осадков, и не менее десяти гидродинамических моделей для прогноза на 3 часа и больше. Эти технологии помогают заранее рассчитать количество спецтехники и бригад для уборки снега и защитить городские объекты от непогоды.