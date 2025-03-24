Москвичам назвали дату прихода "автомобильной" весны

"Автомобильная" весна придет в Москву в среду, 26 марта. В этот день среднесуточная температура воздуха устойчиво поднимется выше 5 градусов тепла, что является оптимальным значением для замены шин, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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По его прогнозу, в понедельник, 24 марта, погода в Центральной России обусловится северо-западной периферией антициклона, из-за чего в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков.

"Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха – плюс 9 – плюс 12 градусов. Показания барометров будут падать и составят 755 миллиметров ртутного столба", – уточнил синоптик в своем телеграм-канале.

Во вторник, 25 марта, в регион придет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой многоярусные облака и небольшие обложные дожди. Осадков выпадет не более трех литров на квадратный метр, однако в некоторых районах области возможен мокрый снег, предупредил Тишковец.

Ночью температура опустится не ниже 3–5 градусов тепла, а днем благодаря уменьшению солнечной радиации поднимется не выше 7.

На следующий день, в среду, 26 марта, циклоническая "хватка" ослабеет, продолжил метеоролог. Это поспособствует снижению осадков, которые приобретут незначительный мозаичный характер, то есть в тучах появятся "просветы".

"В ночные часы – плюс 2 – плюс 4, после полудня потеплеет до плюс 8 – плюс 10", – добавил он.

В четверг, 27 марта, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями и местами небольшими осадками. В темное время суток, по словам синоптика, температура будет варьироваться от плюс 3 до плюс 5 градусов, а в светлое – от 10 до 12 градусов тепла.

Однако в последний рабочий день недели возможны кратковременные дожди, особенно в ночное время, предупредил Тишковец. Температура воздуха в сумерках составит 4–6 градусов тепла, но к полудню метеоусловия улучшатся, благодаря чему воздух прогреется до плюс 13 градусов.

"В выходные москвичей и жителей Подмосковья ожидает по-весеннему очень комфортная и теплая погода", – отметил метеоролог.

В субботу и воскресенье, 29 и 30 марта, инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, что поспособствует солнечной погоде без осадков. Утром температура составит от плюс 2 до плюс 5 градусов, а после обеда поднимется до 12–15 градусов тепла, что на 6 градусов выше климатической нормы, заключил Тишковец.

Москвичей также предупредили о близком к рекордному значению атмосферном давлении в понедельник, 24 марта. Отметка на ртутном столбе лишь приблизится к нему, но не превысит. Тем не менее уже к 25 марту давление понизится на 10–15 миллиметров, что почти будет соответствовать норме.

Еще один рекорд в столице может побить сам месяц, став самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Первые две декады марта в городе по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов. При этом последняя декада марта тоже прогнозируется теплее многолетних значений на 3–4 градуса.