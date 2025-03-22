Над Москвой в ночь на понедельник может появиться северное сияние

В небе над столичным регионом в ночь на понедельник, 24 марта, может появиться северное сияние, рассказал доктор физико-математических наук, профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Исследователь отметил, что Солнце в пятницу, 21 марта, выбросило большое облако плазмы после вспышки уровня M1.2. Измерения этого выброса показали самые большие значения в 2025 году.

На фоне этого, уточнил Богачев, на Земле начались слабые магнитные бури — не выше уровня G1. В воскресенье, 23 марта, ожидается буря мощностью G3. Если ее интенсивность не спадет до вечера, то возможно возникновение северного сияния.

По его словам, вероятность возникновения этого явления расценивается как небольшая, но шансы все же есть. Красивое свечение может появиться в ночь с воскресенья на понедельник.

Ученый заметил, что на широтах около 53–55 градусов, что соответствует широте Москвы, уже фиксировали это явление.