Москвичей предупредили о дождях на следующей неделе

В столице в последние дни марта может выпасть около 20% от месячной нормы осадков, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, на следующей неделе управление погодой перейдет к циклонам, первый из которых, смещаясь с юго-запада, во вторник закроет небо над столицей плотными облаками и принесет долгожданные дожди.

По его словам, в столичном регионе может выпасть около 20% от месячной нормы осадков.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что во вторник, 25 марта, в центральных областях России произойдет разворот от солнца к дождям.

«Дожди сейчас нужны, как воздух. Нужны полям, нужны рекам, которые так и не увидели весеннего половодья. И, судя по тому, что фронтальная зона поднимается с юго-запада, она должна дать приличное количество осадков, думается не менее 15-20% месячной нормы», — уточнил синоптик.

Синоптик Виктория Дегтярева отметила, что в Москву приходит циклон. Он принесет с собой в регион тепло и весенние дожди.