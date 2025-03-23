Суточный рекорд высоты атмосферного давления обновился в Москве

В столице 23 марта обновился суточный рекорд высоты атмосферного давления. Такой информацией поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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— Сегодня в 8:00 на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 764,2 миллиметра ртутного столба, что на 0,1 миллиметра ртутного столба выше, чем прежний рекорд этого дня, установленный более 80 лет назад, в 1943 году, — уточнил эксперт.

Как утверждает Леус в посте, в скором времени показания барометров снизятся, уже вечером они составят 761 миллиметр ртутного столба. Это также будет превышать норму.

23 марта в столице и Подмосковье ожидается ясная и малооблачная погода. Максимальная температура воздуха в Москве будет варьироваться от минус двух до плюс пяти градусов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве» о том, что на следующей неделе в жителей столице ждет пасмурная погода с дождями. Выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков.