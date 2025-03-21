Москвичей предупредили о 13-градусных морозах

В Москве и области ожидаются морозные ночи, которые продлятся до вторника, 25 марта. В Подмосковье температура может опуститься до минус 7–13 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Синоптик отметил, что в ночь на понедельник ожидаются морозы: в Москве температура составит минус 4–6 градусов, а в Подмосковье — до минус 9–10. Он добавил, что такие холода не ожидались даже в январе.

— Ночью в Московском регионе будут вполне заметные морозы, ближайшей ночью прогнозируется минус 2-4 в столице и до минус 7 по области. В ночь на воскресенье минус 4-5 градусов в столице и также до минус 7 по области. Вполне серьезная температура, — сообщил Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные, 22 и 23 марта. Он также отметил отрицательные температуры в ночное время.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале апреля. По его словам, столбики термометров будут стремиться к десятиградусной отметке.