Расписание поездов на МЦД-4 изменится 22–23 марта

Расписание поездов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) изменится в выходные дни 22–23 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«22 и 23 марта изменится движение поездов на МЦД-4 и станциях дальнего пригорода Нижегородского направления», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на Нижегородском направлении в субботу, 22 марта, с начала движения до 8:00 часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станции «Железнодорожная», интервалы движения будут увеличены до 30 минут, часть поездов в сторону станции «Апрелевка» проследует станции «Ольгино», «Кучино», «Салтыковская», «Никольское», «Кусково» и «Чухлинка» без остановки.

Кроме того, с 8:00 22 марта до 8:00 23 марта поезда в сторону станции «Апрелевка» не будут останавливаться на станциях «Кусково» и «Чухлинка». Также будут изменены пути отправления поездов.

С 8:00 22 марта до конца выходных дней часть поездов проследует от/до станций «Площадь трех вокзалов», «Железнодорожная», «Фрязево» и «Храпуново».

При этом на Калужском направлении часть поездов проследует от/до станций «Лесной Городок», «Солнечная», «Мещерская» и «Площадь трех вокзалов». Интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут.

На участке от станции «Курская» до станции «Марьина Роща» в субботу до 8:00 интервалы движения будут частично увеличены до 40 минут: в воскресенье после 8:00 и до конца дня – до 15 минут.