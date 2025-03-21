Экскурсовод Крамская рассказала, в какие турмаршруты может войти "Ударник"

Находящийся на реставрации кинотеатр "Ударник" может стать частью туристического маршрута через остров Балчуг или Арбат. Такое мнение высказала в беседе с Агентством "Москва" основатель экскурсионного бюро "Вся Москва", лучший экскурсовод Москвы и России 2022 года Марина Крамская.

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"Надеюсь, что отреставрированный кинотеатр "Ударник" в скором времени станет одной из точек туристических маршрутов, проходящих через остров Балчуг или экскурсии по Арбату и его окрестностям", – сказала она.

Как отметила экскурсовод, памятники московского конструктивизма становятся новыми точками притяжения и интегрируются в городские туристические маршруты. Например, здание хлебозавода № 5 имени В. П. Зотова на Ходынской улице, где теперь располагается новый центр изучения конструктивизма "Зотов". На фасаде здания после реставрации вновь появились выложенные кирпичом цифры "1931" и надпись "Хлебозавод 5", выполненная в форме креста.

Кроме того, исторический облик вернули зданию клуба завода "Каучук", которое стало площадкой студенческого молодежного театра Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Сейчас там проходят концерты и спектакли, есть зрительный и репетиционный залы, сообщила Крамская.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что реставрацию легендарного кинотеатра "Ударник" планируют завершить в 2027 году. Памятник московского конструктивизма является частью объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс Дома Правительства". Здание было построено в 1928–1931 годах.

В Москве в 2024 году завершили реставрацию 157 памятников архитектуры. Собянин особо отметил дом, в котором с февраля по май 1831 года жил поэт Александр Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняк купцов Марковых в Каретном Ряду.