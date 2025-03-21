В Москве зафиксировали рост спроса на специалистов со средним образованием

На закрытии форума, посвященного среднему профессиональному образованию заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила растущую потребность столичного рынка труда в специалистах со средним образованием. Об этом передает ТАСС.

Правительство Москвы активно работает над улучшением материально-технической базы и образовательных программ колледжей, стремясь обеспечить выпускникам возможность осваивать актуальные и востребованные профессии, отметила Ракова.

В связи с увеличившейся популярностью среднего профессионального образования в Москве и ростом конкурса на поступление, приняли решение об увеличении числа финансируемых государством мест. По словам Раковой, власти стремятся создать условия, при которых каждый абитуриент сможет обучаться выбранной им специальности.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в работе форума приняли участие почти все девятиклассники московских школ, которые смогли узнать о перспективах, открывающихся благодаря системе среднего профессионального образования в городе.

Кравцов подчеркнул, что многие школьники осознанно отдают предпочтение колледжам, имея четкое представление о своей будущей работе и уровне дохода. Он выразил уверенность, что выбор колледжа – это правильный шаг для тех, кто стремится к профессиональной реализации.