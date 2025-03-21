В Люблине после модернизации открылся исторический стадион «Локомотив»

Сергей Собянин открыл после модернизации исторический стадион «Локомотив» в Люблино. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Спортивный объект «Локомотив», расположенный по адресу: Тихая улица, 39, возвели в конце тридцатых годов XX века на средства, выделенные Люблинским литейно-механическим заводом. Изначально комплекс включал в себя разнообразные спортивные зоны: поля для футбола, площадки для волейбола и баскетбола, теннисные корты, дорожки для бега, а также пространство для выполнения нормативов ГТО.

Благодаря качественному дренажу футбольное поле стадиона «Локомотив» пользовалось популярностью у футбольных фанатов. В середине XX века здесь проводились футбольные матчи, привлекавшие до пяти тысяч болельщиков, а также состоялась игра между командами Финляндии и Франции в рамках VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. Различные образовательные учреждения использовали стадион для проведения спортивных тренировок. Стадион «Локомотив», обладающий почти вековой историей, представлял собой крупный спортивный комплекс, однако со временем пришел в упадок и был закрыт. Местные жители Люблино неоднократно обращались с просьбами о его восстановлении.

В ходе обновления на стадионе «Локомотив» создали три футбольных поля с искусственным покрытием и системой подогрева, установили трибуны, рассчитанные на 1200 зрителей, смонтировали электронное табло, установили осветительные мачты, обустроили беговые дорожки и спортивную площадку. Также отремонтировали здания административного корпуса, раздевалки и санитарные узлы. Кроме того, специалисты выполнили благоустройство территории, организовали парковочную зону на 33 автомобиля. В ближайших планах – посадка деревьев и кустарников.