Столичные школы и колледжи искусств проведут дни открытых дверей

Московские школы и колледжи искусств проведут дни открытых дверей в преддверии приемной кампании, которая стартует 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«В преддверии приемной кампании, которая начинается на mos.ru 15 апреля, школы и колледжи искусств приглашают всех желающих на дни открытых дверей. Традиционно встречи проходят с марта по май. Ежегодно их посещают более 10 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках мероприятия дети и родители смогут задать интересующие вопросы о поступлении, познакомиться с преподавателями, а также посетить концерты и мастер-классы.

«В столице существует большое количество направлений образования в сфере культуры и искусства: музыкальное, хоровое, архитектурное, художественное, хореографическое и театральное. Для детей открыто 153 творческих образовательных учреждения: детские школы искусств, колледжи и институт музыки. Всего пройдет более 100 встреч, посетить которые может любой желающий», – приводит пресс-служба слова руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина.

Узнать о датах проведения дней открытых дверей можно на портале mos.ru.