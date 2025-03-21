В Москве начался досрочный период сдачи ЕГЭ

В столице стартовал досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году в нём примут участие более 700 человек. Последний экзамен в рамках досрочного периода запланирован на 21 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки.

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В число участников досрочного периода сдачи ЕГЭ вошли выпускники текущего года без академической задолженности, которые в полном объеме освоили программу, получили зачет за итоговое сочинение (изложение) и допущены педагогическим советом школы. В досрочном периоде также принимают участие студенты колледжей и ученики иностранных образовательных организаций. Для сдачи ЕГЭ досрочно нужна уважительная причина, например, участие в заключительных этапах олимпиад, спортивных соревнованиях или медицинские показания.

В первый день досрочного периода ребята написали экзамены по литературе и географии. 25 марта участники сдадут русский язык, 28 марта — математику профильного и базового уровней. 1 апреля пройдут ЕГЭ по физике и биологии. Экзамен по иностранным языкам традиционно разделен на два дня: 1 апреля — письменная часть, 4 апреля — устная. ЕГЭ по информатике и обществознанию школьники напишут 8 апреля, по истории и химии — 11 апреля. Резервные дни досрочного периода — с 14 по 21 апреля.

Зарегистрироваться на ЕГЭ можно было до 1 февраля включительно. Если по уважительным причинам ученик не смог подать заявку вовремя или хочет изменить перечень выбранных предметов или форму экзамена, он должен обратиться в государственную экзаменационную комиссию. Это можно сделать онлайн, не позднее чем за две недели до экзамена, через портал mos.ru, приложив документы, которые подтвердят наличие уважительной причины.

В этом году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный, основной (с 23 мая по 4 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Всего на экзамен зарегистрировались более 71 тысячи выпускников.

Ранее были определены самые популярные предметы по выбору среди выпускников этого года. Так, математику профильного уровня планируют сдавать свыше 38 тысяч ребят, обществознание – более 25 тысяч школьников. Экзамен по информатике выбрали 18 тысяч выпускников, по английскому языку – около 15 тысяч. На ЕГЭ по физике зарегистрировались свыше 10 тысяч детей.

Система московского образования предоставляет школьникам эффективные возможности для подготовки к ЕГЭ. Так, ребята посещают практикумы, на которые отводится не менее 40 процентов учебного времени во втором полугодии одиннадцатого класса. В библиотеке проекта «Московская электронная школа» можно записаться на курсы Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки, в сервисе «Экзамены» — изучить видеоразборы заданий и пройти тесты в формате ЕГЭ.

Подробнее о государственной итоговой аттестации в Москве можно узнать по телефону: +7 499 653-94-50 или на официальном сайте Регионального центра обработки информации.

Подготовительные мероприятия, проводимые для успешной сдачи школьниками итогового сочинения и государственных экзаменов, играют ключевую роль. Они не только помогают учащимся демонстрировать высокие результаты на испытаниях, но и способствуют развитию их талантов и формированию навыков, которые будут полезны в будущей профессии. Проведение таких мероприятий соответствует целям и задачам проекта «Все лучшее детям», который является частью национального проекта «Молодежь и дети».