В Москве появились первые утята

Московские утки обзавелись потомством раньше времени - утиный выводок экологи заметили на северо-западе столицы.

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Как выяснил «МК», в Москве зафиксированы ранние выводки крякв. Орнитолог Департамента природопользования и охраны окружающей среды на одном из водоемов заметил самку с шестью утятами. Малыши были в возрасте примерно от четырех до шести дней. Ранее на юге столицы видели птенцов этого же возраста.

Специалисты отмечают, что пернатые появились на свет гораздо раньше срока. Это может быть связано с теплой зимой. Обычно кряквы приступают к кладке только в апреле. Птенцы вылупляются через 24-26 дней после насиживания и сразу следуют за самкой, едва обсохнув.

Обычно мама охраняет своих детей. Это особенно необходимо ранней весной, когда еще нет ни травы, ни листвы, которые могли бы служить естественным укрытием от хищников. Только через два месяца утята станут самостоятельными и не будут нуждаться в защите.

Кстати, кряквы способны выводить потомство до двух-трех раз за сезон. Причем каждый раз может вылупиться больше 10 птенцов.