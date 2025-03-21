Москвичам рассказали, как провести "Ночь театров" в 2025 году

Ежегодная акция "Ночь театров" пройдет в Москве с 27 по 28 марта. Столичные культурные учреждения подготовили более сотни событий, включая спектакли, экскурсии в закулисье и квизы. О самом интересном – в нашем материале.

Еще больше мероприятий

Регистрация на "Ночь театров" открылась в Москве 20 марта. Традиционная для столицы акция пройдет уже в 13-й раз.

Среди участников [I]("Ночи театров". – Прим. ред.)[/I] – 90 театров и организаций культуры. Гостей ожидает около 120 мероприятий – это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

К акции в этом году присоединились в том числе 63 московских театра и пять федеральных, а также Центральный академический театр Российской армии и Московский театр мюзикла. Также свои программы подготовили 19 коллективов образовательных организаций, которые входят в "Содружество школьных театров Москвы", и Российский институт театрального искусства – ГИТИС.

Попасть на мероприятия можно, зарегистрировавшись на странице "Ночи театров" на портале mos.ru. Однако для участия в некоторых событиях потребуется ввести персональные данные или авторизоваться через Mos ID.

Вход везде бесплатный, но пустят только по документу, удостоверяющему личность. Тем же, кто зарегистрировался через Mos ID, достаточно будет показать QR-код из мобильного приложения. А вот чтобы на мероприятие прошли дети, нужно показать и билет, и документ.

Культурный вечер

"Ночь театров" начнется со специальных мероприятий для детей. К примеру, в Московском театре кукол покажут спектакль "Машенька и медведь", а в Московском театре книги "Волшебная лампа" зрители увидят постановку "Кошкин дом" по пьесе Самуила Маршака. Оба мероприятия запланированы 27 марта в 17:00.

Торжественное открытие акции, в свою очередь, состоится в 21:00 в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя. В программе же особое внимание организаторы уделили юбилеям великих деятелей искусства. К примеру, Московский Губернский театр покажет спектакль "Дама с собачкой", после чего в 21:00 пройдет творческая встреча "В диалоге с Чеховым" к 165-летию писателя и драматурга. Актеры Антон Соколов, Наталья Шклярук и Андрей Исаенков расскажут, как создавалась постановка и образы героев, а за самые интересные вопросы зрители получат памятные подарки.

Театрализованный гала-концерт "Неизвестный Чайковский" запланирован в музыкальном театре "Геликон-опера" в преддверии 185-летнего юбилея композитора. В программе – редкие фрагменты из неоконченных опер "Ундина", "Снегурочка", сцена Офелии из музыки к "Гамлету" и другие. Композиции исполнит оркестр под управлением Валерия Кирьянова, а режиссером постановки выступил Дмитрий Бертман. Начало мероприятия – 27 марта в 22:00. Также в программе "Ночи театров" есть мероприятия в честь юбилеев Александра Блока (145 лет), Иосифа Бродского (85 лет) и Олега Табакова (90 лет).

Кроме того, необычный взгляд на сложную судьбу поэта представят в документально-поэтическом спектакле "Сергей Есенин". Постановка состоится 27 марта в 21:00 в русском духовном театре "Глас". Со сцены прозвучат фрагменты из поэм "Страна негодяев", "Черный человек" и ряда других. Сюжет дополнят уникальные архивные видеодокументы и материалы из жизни поэта. Все это поможет зрителям постичь драму "мятежной русской души" Есенина, отметили в театре.

А экскурсия "Путешествие по закулисью" – уникальная возможность посетить самое сердце театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" после реконструкции. Прогулка пройдет 27 марта в 21:00 и охватит фойе, зрительный, зал, сцену и закулисное пространство. Рассказывать будут об истории культурной площадки, работе над восстановлением ее исторических интерьеров и современном репертуаре.

В Театре имени Моссовета представят композицию "Однажды еще что-нибудь произойдет…". 27 марта в 22:00 артисты прочтут стихи, посвященные выдающемуся актеру и режиссеру Сергею Юрскому, которого не стало в феврале 2019 года. Кроме того, тематическую музыкальную программу подготовила группа "Дети Юрского".

А продемонстрировать свои знания о произведениях, посвященных темам войны, любви и преодоления, смогут участники квиза "По следам "Звездопада". Викторину проведут в "Ведогонь-театре" 27 марта в 21:00 в честь 65-летия первой публикации повести "Звездопад" писателя-фронтовика Виктора Астафьева.

Более подробная информация и расписание событий есть на специальной странице "Ночи театров".