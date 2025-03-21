Озерные чайки вернулись в национальный парк «Лосиный остров» после зимовки

Более 100 озерных чаек, гуси и цапля вернулись в национальный парк «Лосиный остров» после зимовки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе нацпарка.

«На территорию Верхнеяузского водно-болотного комплекса в национальном парке прибыла многочисленная стая озерных чаек, насчитывающая более 100 особей. Активное таяние льда на болотах образовало обширные полыньи, которые и заняли чайки, начав обживать эти пространства. Традиционными соперниками вновь прибывших чаек являются вороны. Столкновения за территорию и пищевые ресурсы перерастают в ожесточенные межвидовые схватки в воздухе», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также отмечен прилет серебристых чаек, серой цапли и около 10 белолобых гусей.