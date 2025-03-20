На Поклонной горе приступили к промывке фонтанного комплекса «Годы войны»

Специалисты приступили к промывке фонтанного комплекса «Годы войны» на Поклонной горе после зимы.

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Об этом рассказали в пресс-службе Городского хозяйства столицы.

— В четверг, 20 марта, стартовали масштабные мероприятия по расконсервации и промывке фонтанного комплекса «Годы войны» на Поклонной горе. На сегодняшний день это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны, — сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Комплекс состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество — 225, что символизирует количество недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война.

Сооружение очистят от загрязнений специальными щетками, после тщательно промоют моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации.

Работы выполнит бригада из семи человек, будут задействованы две поливомоечные машины. На фонтан вернут демонтированные форсунки и подводные светильники.

Перед запуском фонтанного комплекса будут тщательно проверены все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что специалисты отремонтировали фонтан «Витали» в центре столицы.