Более 220 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года

130 из них возвели девелоперы.

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице с 2011 года появилось 222 спортивных объекта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года в столице возвели 222 объекта спортивной инфраструктуры. Суммарная площадь всех этих зданий — свыше 2,2 миллиона квадратных метров. В их числе — знаковые спортивные учреждения и районные физкультурно-оздоровительные комплексы. Строительство ведется за счет бюджетных и внебюджетных средств. Из общего числа таких объектов 130 возвели девелоперы. С 2011 года в столице увеличился ежегодный объем строительства спортивных сооружений: если 14 лет назад в Москве появилось 11 зданий, то в 2024-м — 17», — отметил Владимир Ефимов.

За прошедшие годы за счет внебюджетных средств в районе Тропарево-Никулино построили здание академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» площадью более 4,7 тысячи квадратных метров и ледовый дворец «Кристалл» в Хамовниках площадью почти 25 тысяч квадратных метров. На территории олимпийского комплекса «Лужники» город построил дворец тенниса площадью 36 тысяч квадратных метров, а также физкультурно-оздоровительные комплексы в Раменках, Крюкове и Гольянове.

«В прошлом году девелоперы построили 11 спортивных объектов, пять из них — это районные физкультурно-оздоровительные центры в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове. За первые месяцы 2025-го в столице появилось еще два спортивных сооружения, возведенных за счет внебюджетных средств. Это спортивный комплекс с бассейном площадью свыше семи тысяч квадратных метров в Бирюлеве Восточном и оздоровительный комплекс в составе Дворца спорта площадью более 3,7 тысячи квадратных метров на территории олимпийского комплекса “Лужники”», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс «Стальной» в Алексеевском районе.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».