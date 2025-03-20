Собянин рассказал, как в Москве улучшается система среднего профобразования

Приоритетная задача в сфере образования — предоставление молодежи максимально широкого выбора траектории обучения в соответствии с интересами и талантами каждого ученика.

© Mos.ru

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Нам важно предоставить молодым ребятам широкий выбор траектории обучения в соответствии с их личными интересами и талантами. После девятого класса многие школьники выбирают поступление в колледж — так они быстрее получают востребованную профессию и начинают самостоятельную жизнь. Почти все выпускники городских колледжей находят работу по специальности. Ведь свыше 75 процентов вакансий в Москве ориентированы именно на специалистов со средним профессиональным образованием», — написал Мэр Москвы.

Свою эффективность доказал столичный стандарт предпрофессионального образования. Он строится по модели «школа — колледж — вуз — индустриальный партнер». Доля выпускников городских колледжей, получающих работу по специальности, составляет 95 процентов.

Приемная кампания прошлого года показала растущий интерес девятиклассников к среднему профессиональному образованию. Выделенные 16 тысяч дополнительных целевых мест были полностью заполнены. Студентами колледжей стали порядка 26 тысяч человек. Среди самых востребованных направлений — информационные технологии и программирование, графический дизайн, поварское и кондитерское дело, туризм и гостеприимство. Растет также спрос на специальности в области финансов и торговли, образования и социальной сферы.

С учетом такой тенденции в 2025 году было принято решение при необходимости увеличить количество бюджетных мест в городских колледжах, чтобы возможность получить среднее профессиональное образование была у всех желающих выпускников девятых классов.

С 2023 года Правительство Москвы проводит комплекс мер по модернизации и системному развитию среднего профессионального образования. В ее основе лежит два базовых принципа:

— актуальность и востребованность (образовательные программы разрабатываются при непосредственном участии работодателей и профессиональных ассоциаций);

— практикоориентированность (студенты погружаются в профессиональную среду с первого курса обучения в колледже, а практические занятия составляют не менее 70 процентов всего времени обучения и проходят под руководством опытных наставников и мастеров производственного обучения).

Один из ключевых элементов изменений — постоянное взаимодействие с работодателями, работа под их запрос. Сегодня у городских колледжей более трех тысяч партнеров из всех отраслей экономики.

Еще одно важное направление модернизации среднего профессионального образования в Москве — масштабное переоснащение колледжей. В течение нескольких лет планируется переоборудовать или создать более двух тысяч лабораторий и мастерских. Это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне с применением оборудования, которое применяется на предприятиях города.

На базе современных производств также создают три флагманских центра практической подготовки. Один из них, расположенный в индустриальном парке «Руднево», открыли в октябре 2024 года.

В планах до 2031 года — построить семь инновационных образовательных кампусов общей площадью более 400 тысяч квадратных метров для размещения свыше 60 тысяч студентов. Среди них колледжи в сферах креативной индустрии, информационных технологий, здравоохранения, гостеприимства, промышленности, транспорта, строительства и других.

Конкурсы профессионального мастерства

В 2024 году сборная Москвы стала лидером чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий, завоевав 255 медалей (18,8 процента от общего числа): 166 золотых, 64 серебряные и 25 бронзовых.

На национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» столица также стала лидером. Москвичи завоевали 117 медалей (26 процентов от общего числа): 57 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовые.