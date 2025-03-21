Москвичам пообещали 10-градусное тепло

Температура в Москве продолжает идти вверх. Какая погода ждет столичных жителей в пятницу, 21 марта, рассказали в Гидрометцентре.

Пятница выдастся облачной с прояснениями. Согласно прогнозам метеослужбы, столбики термометров в последний рабочий день достигнут отметки в 8-10 градусов тепла. В ночь на субботу ожидается не ниже минус 2 градусов. По области температура будет варьироваться от плюс 5 до плюс 10 градусов, ночью воздух остынет как максимум до минус 5 градусов.

Ветер, как сообщается, будет юго-западным с переходом на западный, его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, будет равняться 752 миллиметрам ртутного столба.

Следующая неделя в Москве продолжит плюсовую тенденцию. Как ранее отмечала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, днем прогнозируется в среднем до плюс 6-11 градусов, околонулевые значения ожидаются и в ночные часы. В середине недели вероятны небольшие дожди — за сутки выпадет не более двух миллиметров осадков.