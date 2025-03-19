В Москве впервые пройдет международный кинофестиваль "Мир знаний"

XX Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов "Мир знаний" впервые пройдет в Москве с 27 по 30 марта 2025 года. Он получит название "Мир знаний. Москва" и будет приурочен к 110-летию со дня основания киностудии имени Горького, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"В рамках фестиваля покажут фильмы из Испании, Панамы, Ирана, Индии, Сербии, России. Председателем жюри (конкурсной программы проекта - прим. ТАСС) станет Галина Прожико, ведущий специалист по документальному и научно-популярному кино на постсоветском пространстве, профессор, доктор наук", - говорится в сообщении.

В программе "Мира знаний" - международный и национальный конкурсы и серии внеконкурсных показов.

"Основным тематическим направлением конкурсных программ станет взаимодействие человека и новых технологий, связь науки и этики", - отметили в пресс-службе.

Открытие фестиваля состоится 27 марта в кинотеатре "Художественный". В его рамках представят фильм народного артиста РФ Никиты Михалкова "У ветра нет хвоста". Показы кинокартин, творческие встречи, лекции, мастер-классы и внеконкурсные программы также пройдут в Государственном Дарвиновском музее, Московском планетарии, парке "Зарядье", в киностудии имени Горького и во многих кинотеатрах столицы.

Специальная программа

Кроме того, в честь юбилея проекта будет представлена специальная программа "Лучшие из лучших", в которой гостям продемонстрируют фильмы, получившие Гран-при фестиваля в предыдущие годы.

"Помимо этого, в специальной внеконкурсной программе будут показаны ленты из Ирана, Турции, Казахстана и Таджикистана о традициях и образе жизни мусульманского Востока", - сообщили организаторы.

Пять фильмов из внеконкурсной программы кинофестиваля будут продемонстрированы в сети кинотеатров "Москино". Среди них - две научно-популярные картины, созданные продюсерским центром киностудии Горького. Зрители также смогут принять участие в дискуссиях программы "Мастер vs Мастер": ученики народного артиста РФ Алексея Учителя и заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Осипова покажут различные подходы к съемочному процессу.

Образовательная программа

Одним из событий образовательной программы фестиваля в киностудии Горького станет открытая конференция "Методика и практика работы в современном научно-популярном кино в мире и в России". Она будет посвящена теме производства научного и документального продукта, а также его реализации в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

Для подростков 13-17 лет предусмотрена лаборатория "Документальное кино. Код жизни". Ребята смогут изучить основы документальных фильмов и создать собственную научно-популярную картину. В Московском планетарии же будет запущен выставочный проект Art & Science. В его экспозиции будет представлена интерактивная медиаскульптура, созданная коллективом художников, ученых и программистов.