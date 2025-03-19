Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится с 24 марта

Поезда будут следовать по новому графику на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) с 24 марта по 6 апреля. Об этом предупреждает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Причиной станут ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры ОЖД. В связи с этим изменения в расписании будут действовать 24, 26, 28 и 31 марта, а также с 1 по 6 апреля.

В частности, по другому графику будут следовать пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград – Крюково – Москва – Зеленоград, а некоторые электрички будут отменены.

Кроме того, на участках Москва – Клин и Тверь – Лихославль – Тверь часть составов отменят на всем маршруте, а некоторые будут следовать с отменой остановок.

Компания порекомендовала горожанам следить за всеми изменениями на информационных стендах станций, обслуживаемых АО "МТ ППК", на сайте в разделе "Пассажирам" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

В конце марта также поменяется расписание некоторых пригородных электропоездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) из-за модернизации инфраструктуры.

Уточнялось, что 26 и 31 марта, 1–4, 7–11, 14–18, 21–23 апреля с 06:00 до 16:00 будет проходить капитальный ремонт путей на участке Луховицы – Щурово протяженностью 14,2 километра. Также рабочие планируют укладывать стрелочные переводы. Из-за этого у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок.