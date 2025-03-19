Собянин пригласил школьников и их родителей на масштабный форум колледжей Москвы

В Москве открылся масштабный форум колледжей.

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О том, что ждет его участников, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Это уникальная возможность для школьников и их родителей познакомиться с системой среднего профессионального образования столицы и узнать о востребованных профессиях. Мероприятие продлится до 21 марта в Гостином Дворе. В нем участвуют 48 колледжей, которые предлагают больше 140 специальностей — от ИТ и медицины до креативных индустрий и транспорта», — написал Мэр Москвы.

Школьники смогут попробовать себя в разных профессиях на тематических мастер-классах. Так, им предложат приготовить блюда азиатской кухни, встать за пульт управления электропоездом или с помощью VR-очков освоить азы робототехники.

Ребята, которые еще не определились с выбором, смогут пройти профориентационное тестирование.

Утром и днем форум смогут посетить только столичные школьники и их родители, а с 17:30 площадка будет открыта для всех желающих.

Выпускники московских колледжей востребованы на рынке труда. 95 процентов выпускников успешно трудоустраиваются, а многие из них начинают работать еще во время учебы.

Мастерские и лаборатории колледжей оснастили современным оборудованием, а до 70 процентов учебного времени составляют практические занятия.