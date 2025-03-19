Собянин: реставрация кинотеатра «Ударник» завершится в 2027 году

Сергей Собянин осмотрел ход реставрации кинотеатра «Ударник» на острове Балчуг.

«В Москве реализуется большая программа по строительству, реконструкции и воссозданию целого ряда культурных объектов. Это дома и дворцы культуры, театры, десятки кинотеатров, но реставрация и воссоздание жизни в “Ударнике” — это особая тема. Сам “Ударник” — памятник архитектуры. Но, наверное, не это самое главное, а главное, что это объект, где было показано первое звуковое кино в России. Здесь были премьеры фильмов, таких как “Чапаев”, “Тихий Дон”, “Веселые ребята” и так далее. Проводилось очень много кинофестивалей начиная с советских времен. Но, к сожалению, в последние десятилетия пришел в упадок, находился в аварийном состоянии, — сказал Мэр Москвы. — Надеюсь, что все получится и в 2027 году этот кинотеатр вновь откроет свои двери».

Такие проекты, как «Ударник» и недавно открытый Дом культуры «ГЭС-2», играют важную роль в культурной жизни столицы. Благодаря им появляются новые комфортные и открытые пространства для москвичей и гостей города. За три года работы Дом культуры «ГЭС-2» посетили более 2,5 миллиона человек.

Кроме того, на острове Балчуг создана качественная городская среда: реконструирован пешеходный Патриарший мост и открыт новый — через Водоотводный канал, проведено благоустройство набережных.

«В планах — создание пешеходного пространства, соединяющего участки Болотной набережной, которые разделены улицей Серафимовича. У москвичей и гостей города появится единый пешеходный маршрут между Воробьевыми горами, Парком Горького, Крымской набережной и островом Балчуг», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

История кинотеатра «Ударник»

Кинотеатр на улице Серафимовича — один из известнейших московских памятников конструктивизма. Он является частью объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Дома Правительства», который был построен в 1928–1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана.

Легендарный «Ударник» открылся в ноябре 1931-го и стал первым в стране кинотеатром, созданным для звуковых фильмов. В 1935 году здесь впервые проходил Московский международный кинофестиваль.

Долгие годы кинотеатр с залом на 1,5 тысячи мест оставался самым посещаемым в Москве. Здесь проводили фестивали, национальные недели кино, премьеры и ретроспективы. Именно в «Ударнике» состоялись премьеры фильмов «Веселые ребята» и «Цирк» режиссера Григория Александрова, «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Чапаев» братьев Васильевых и многих других.

Реставрация здания

Работы по комплексному проекту восстановления функциональной и культурной роли исторического здания начались в четвертом квартале 2023 года. Они осуществляются за счет частных инвестиций.

«В 1931 году открылся кинотеатр “Ударник”. 7 ноября 1931 года здесь был показан первый фильм “Златые горы” Юткевича, музыку к которому написал Шостакович. Главным архитектором был Борис Иофан. И наша задача — сохранить именно то, что здесь было, восстановить это культурное пространство. В 1935 году здесь проходил международный кинофестиваль. Вернуть городу именно это — центр культурной кинематографии», — рассказал инвестор проекта Леонид Михельсон.

В марте 2024 года по распоряжению Сергея Собянина проект реставрации кинотеатра «Ударник» и его приспособление для современного использования включили в список инвестиционных приоритетных проектов. Это позволит инвестору снизить нагрузку по региональным налогам до 25 процентов. В частности, ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5 процента вместо стандартных 17. Кроме того, обнулена ставка налога на имущество, а арендная ставка земельного участка уменьшена до 0,01 процента от кадастровой стоимости.

Реставраторам предстоит раскрыть заложенные проемы на фасаде кинотеатра, сохранить и воссоздать куполообразные потолки на первом этаже, очистить поверхности фасадов от многочисленных слоев краски, удалить штукатурные вставки для ремонта, заменить окна и двери, усилить сохранившиеся конструкции кинотеатра. Будут восстановлены терразитовая штукатурка главных фасадов и металлические балконные ограждения.

«Здание сохранит свой исторический облик и функционал: снова заработает большой кинозал со сценой-трансформером и несколько небольших кинозалов», — сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Здесь будут работать большой кинозал с трансформируемой сценой, несколько небольших кинозалов, а также книжный магазин и кафе. Завершить реставрацию планируется до конца 2027 года.

Создание пешеходного пространства под Малым Каменным мостом

В феврале 2025 года Правительство Москвы утвердило проект создания пешеходного пространства под Малым Каменным мостом площадью 2,23 гектара. Это очередной этап развития пешеходной сети на острове Балчуг. Финансирование работ будет осуществлено в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

Новое искусственное сооружение длиной около 170 метров и шириной не менее 5,4 метра построят в русле Водоотводного канала. Оно соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. По ходу движения обустроят четыре схода на набережную, в том числе лестницы и пандусы для передвижения маломобильных граждан.

В результате путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и Дома культуры «ГЭС-2» сократится почти в два раза: с 300–375 до 150–230 метров. Его пропускная способность составит до 1,5 тысячи человек в час.

Таким образом, будет завершено создание единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.