Буквы ZVO вернули к зданию посольства США в Москве

Инсталляцию с буквами ZVO вернули к посольству Соединенных Штатов Америки в Москве на Новинском бульваре. Ее убрали вечером 18 марта после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Отмечается, что символы специальной военной операции убрали для проведения «необходимых работ».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в элементах инсталляции нужно было заменить лампочки.

— Про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было, — пояснила Захарова в своем Telegram-канале.

СМИ связали пропажу букв с телефонным разговором Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся вечером 18 марта. Что обсуждали лидеры стран и о чем им удалось договориться — в материале «Вечерней Москвы».

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа начался в 17:00 по московскому времени и завершился примерно в 19:30 — звонок продлился 2,5 часа. По сообщениям СМИ, которые ссылаются на российский источник, беседа лидеров России и США прошла «очень хорошо».