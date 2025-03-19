В Москве построили 2 нитки газопровода в рамках реконструкции Щукинского дюкера

В рамках комплексной программы реконструкции в Москве завершились работы на 10 из 12 дюкеров высокого и среднего давления, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

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Как отметил Бирюков, работы продолжаются на Кропоткинском и Щукинском дюкерах.

«На втором объекте выполнен комплекс мероприятий по микротоннелированию, в рамках которогопостроены две нитки газопровода под Москвой-рекой», — сказал он.

Бирюков добавил, что при проведении работ использовался проходческий щит, благодаря которому удалось проложить железобетонный футляр с минимальным воздействием на экологию.

На финальном этапе работ специалисты выполнят монтаж вертикальных участков газопровода. Также на дюкере установят автоматические запорные устройства, чтобы при необходимости газ можно было перекрыть дистанционно в течение 2 минут.

Бирюков отметил, что при проведении работ использовались материалы и трубопроводы российского производства.

Напомним, Щукинский газопровод-дюкер появился в начале 1960-х годов и проходит по дну Москвы-реки на глубине более 5 метров. Его протяженность – 3,5 км, он располагается вдоль территории природно-исторического парка «Москворецкий».