Московские школьники начали писать тренировочные работы перед ЕГЭ

В Москве школьники начали повторно писать тренировочные работы в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году экзамен предстоит сдать более 71 тысячи одиннадцатиклассников.

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Тренировки проводятся по 11 предметам, включая обязательные русский язык и математику, а также физику, биологию, химию и другие дисциплины.

— Три года назад в школах столицы стартовала программа по подготовке к ЕГЭ, которая завоевала доверие учеников, родителей и педагогов. В первом полугодии одиннадцатиклассники осваивают программу по основным предметам, а во втором — переходят к практикумам, которые занимают не менее 40 процентов учебного времени, — рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Тренировочные работы организует Департамент образования и науки Москвы, а для тех, кто готовится к высокому баллу, доступны онлайн-курсы от Центра педагогического мастерства. Их проводят педагоги, подготовившие победителей олимпиад.

Для подготовки к экзаменам также используется платформа «Московская электронная школа», где ученики могут найти видеоразборы, тесты и рекомендации для эффективной подготовки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Для удобства выпускников создан сервис «Экзамены», где собраны все необходимые материалы для успешной сдачи ЕГЭ. За этот учебный год к сервису обратились более 80 тысяч школьников почти 320 тысяч раз.