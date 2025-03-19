Орнитологи рассказали, какие птицы уже вернулись в столицу после зимовки

С приходом весны Москва вновь наполняется мелодичным пением перелетных птиц, которые возвращаются из разных уголков мира. В черте города специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды фиксируют 180 видов пернатых, в том числе 74 краснокнижных. В ТиНАО орнитологи уже заметили полевых жаворонков, чибисов, обыкновенных овсянок, а также коноплянок и канюков.

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Полевые жаворонки

Полевой жаворонок — это певчая птица размером немного крупнее воробья. Неяркий окрас оперения помогает ей маскироваться в траве и на земле. Самки отличаются от самцов меньшими размерами, а еще они не поют.

Жаворонки — перелетные птицы, однако они никогда не улетают далеко от места гнездовья и возвращаются назад одними из первых ранней весной. Зимуют пернатве в Западной, Центральной и Южной Европе, в странах Средиземноморья, Южной и Юго-Восточной Азии.

Чибисы

В Красную книгу Москвы чибисы занесены под первой категорией редкости. Они относятся к семейству ржанковых. Узнать их можно по черному клюву и хохолку из длинных узких перьев на голове.

Обычно чибисы прилетают с появлением проталин на лугах и полях. При внезапных похолоданиях и снежной погоде птицы могут вернуться на юг, чтобы возобновить миграцию с первым же потеплением. При перелетах пернатые обычно перемещаются невысоко над землей небольшими стаями из 10–50 особей. Чибисы зимуют в бассейне Средиземного моря, в Малой Азии, Китае и Японии.

Обыкновенные овсянки

Овсянки — птицы размером с воробья. Окрас у самца лимонно-желтый, а у самок преобладают два цвета в оперении — оливковый и бурый. Овсянки мигрируют стаями до 20–50 особей, часто вместе с юрками и зябликами. Часть пернатых зимует в Южной Европе, Малой Азии, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Северо-Западной Африке.

Первыми прилетают самцы, которые подолгу поют, сидя на деревьях или кустах. Самки возвращаются в среднем через полторы недели и начинают строить гнезда.

Коноплянки

Коноплянки — представители семейства вьюрковых меньше воробья. Их можно узнать по красному пятну на лбу. После зимы они возвращаются уже в марте или первой половине апреля. Места их зимовок расположены в Северо-Западной Африке, в Средиземноморье, на Кавказе, в Закавказье и Средней Азии.

Канюки

В Красную книгу Москвы канюк занесен под первой категорией редкости. Окраска этого хищника бывает довольно разнообразной — от бурой до сероватой, а снизу тело более светлое, с пестринами. На нижней стороне крыльев и хвоста расположены хорошо заметные полосы.

В северной и центральной России канюк считается перелетной птицей. Одна часть особей остается зимовать в средней полосе нашей страны, а другая отправляется в Африку и Индию. При перелете канюки обычно сбиваются в большие стаи.

Скворцы

Летящего скворца легко узнать по треугольной форме заостренных крыльев. Весной скворец выглядит почти черным с сильным металлическим отливом — бронзовым, зеленым, фиолетовым, пурпурным.

Как и у обыкновенных овсянок, сначала возвращаются самцы, которые ищут места для гнезд — скворечники или дупла. Позже появляются самки. Если температура воздуха снова понизится и птицы не найдут себе корма, то они могут улететь обратно на юг, а вернутся, когда погода улучшится. Скворцы мигрируют на юг Европы, север Африки или в Индию.

Пернатые были замечены в парках «Фили», «Красная Пресня», музейно-парковом комплексе «Северное Тушино», а также на территории ТиНАО.