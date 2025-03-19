Собянин сообщил, что число высокотехнологичных операций увеличилось в 60 раз

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), включающая в себя сложные и дорогостоящие операции, критически важна для сохранения здоровья людей. О самых востребованных направлениях такой помощи в столице Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Рост доступности ВМП — одна из важнейших задач стратегии развития Москвы. В 2010 году московским пациентам ВМП оказывалась 33,4 тысячи раз. Причем ее львиная доля пришлась на крупные федеральные клиники. В городских больницах оказание медицинской помощи с применением высоких технологий только развивалось, при этом выполнялось порядка 2,1 тысячи случаев за год. К 2024-му ситуация радикально изменилась. Общее количество случаев ВМП выросло до 192 тысяч в год. Причем две трети из них (126 тысяч) были выполнены врачами городских клиник», — написал Мэр Москвы.

От сердечно-сосудистой хирургии до онкологии

От 2,1 тысячи до 126 тысяч высокотехнологичных операций в год — такой путь прошли московские больницы за последние несколько лет. Для этого потребовалось отремонтировать и оснастить современным оборудованием городские стационары, обучить врачей, внедрить новые стандарты лечения и решить множество других проблем.

Сегодня 32 городские больницы успешно освоили 20 профилей высокотехнологичной медицинской помощи. В число самых востребованных направлений в рамках оказания ВМП вошли сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология и онкология.

Высокотехнологичные методы лечения заболеваний сосудов и сердца в прошлом году применяли свыше 34 тысяч раз, что на 26 процентов больше, чем в 2019-м. Значительно увеличилось количество операций по имплантации кардиовертера-дефибриллятора, транскатетерной имплантации, протезированию и пластике клапанов сердца.

Динамика по травматологии и ортопедии еще более заметная. Так, рост за пять лет составил 39 процентов. Сегодня московские врачи активно выполняют ревизионное эндопротезирование, то есть замену нестабильного эндопротеза, артроскопию, которая позволяет избежать протезирования и сохранить собственные суставы, и эндопротезирование с помощью роботических систем. Метод эндопротезирования коленного сустава с использованием роботизированной системы включен в ВМП с 2023-го, и всего за год число выполненных операций выросло почти в 12 раз.

Активное развитие получила роботическая хирургия. С помощью современных установок за 2024-й провели почти 2,2 тысячи операций. Это на 91 процент больше, чем в 2023 году.

В городской клинической больнице (ГКБ) № 31 имени академика Г.М. Савельевой, ГКБ имени В.П. Демихова, Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С.П. Боткина с помощью роботов-ортопедов проводят операции по эндопротезированию суставов.

Перед установкой протезов на основе снимков компьютерной томографии создают специальные ЗD-модели. С их помощью разрабатывается максимально точный план операции и просчитывается идеальное расположение имплантов. Затем с минимальной травматизацией тканей устанавливается протез. Как правило, после таких операций пациент может вернуться к привычному образу жизни уже через четыре — шесть недель, тогда как раньше на это требовалось минимум полгода.

По нейрохирургическому профилю рост за пять лет составил 62 процента. В 2024 году врачи сделали более 9,5 тысячи таких операций. Благодаря высокотехнологичному оборудованию они могут выполнять широчайший спектр вмешательств на головном, спинном мозге и периферических нервах. Причем операции проводят через небольшие проколы, то есть максимально малотравматичным способом. Вместо недель в больнице и ежедневных перевязок пациент может выписаться уже через несколько дней.

Современная урология предлагает различные методы высокотехнологичного хирургического вмешательства, среди которых лазерная и плазменная абляция. В прошлом году выполнили почти 1,2 тысячи таких процедур.

В лечении онкологии также активно используют высокотехнологичные методы. Благодаря открытию в 2024-м нового лучевого корпуса в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» данный вид помощи стал доступен еще большему числу пациентов со злокачественным новообразованием.

Высокотехнологичные операции, которые 15 лет назад были редкостью, стали обычной практикой в московских больницах.

«Мы продолжим работу по повышению доступности ВМП и будем постоянно внедрять в практику новые медицинские технологии», — заключил Сергей Собянин.

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