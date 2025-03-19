Москвичам назвали последний день мартовского холода

Среда, 19 марта, станет последним днем мартовского холода, а с четверга в регион вернется потепление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, в течение дня через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт, из-за чего небо постепенно затянется плотными облаками. Во второй половине дня возможны небольшие смешанные осадки. Ветер ожидается юго-западного и западного направлений, скорость составит 4–9 метров в секунду, местами с порывами. Температура в Москве поднимется до плюс 1-4, а в области – до 0 — плюс 5 градусов. Атмосферное давление снизится до 746 миллиметров ртутного столба.

Как уточнил синоптик, 20 марта начнется потепление, и уже к выходным температура воздуха на большей части Русской равнины достигнет плюс 7-10 градусов, что соответствует апрельским показателям.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в это воскресенье, 23 марта, в Москве будет побит рекорд дня по атмосферному давлению.