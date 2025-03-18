Сергей Собянин утвердил состав Общественной палаты Москвы

Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав Общественной палаты столицы. Официальное распоряжение появилось на сайте мэра и правительства Москвы. Согласно документу, в состав органа вошли политолог Александр Асафов, ректор МГЮА Виктор Блажеев, замгендиректора гостиницы «Националь» Константин Горяинов и директор парка «Зарядье» Иван Демидов. Также членами ОП Москвы стали консультант «Ведомственной охраны правительства Москвы» Вячеслав Козлов, замгендиректора «Московского центра инновационных технологий в здравоохранении» Татьяна Кривенко, главврач центра «Коммунарка» Денис Проценко и спецпредставитель президента по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, указано в документе на сайте.

Собянин утвердил состав Общественной палаты Москвы
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Президент России Владимир Путин издал указ, которым назначил бывшего прокурора столицы Дениса Попова заместителем главы МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. До этого Денис Попов являлся прокурором Москвы в период с сентября 2019 года по сентябрь 2024 года.

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