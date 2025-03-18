Собянин показал интерьер будущей станции московского метро

Lenta.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин показал, как будет выглядеть строящаяся станция метрополитена «Народное ополчение» Рублево-Архангельской линии, в своем РФ.

Собянин показал интерьер будущей станции московского метро
© Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

«Станция будет неглубокого заложения с двумя вестибюлями и выходами на улицу Демьяна Бедного, а также к проспекту Маршала Жукова. Южный вестибюль соединят пересадкой с одноименной станцией БКЛ», — поделился информацией Собянин.

Он также отметил, что на данный момент станция готова на 55 процентов.

Ранее Сергей Собянин продемонстрировал, как будет выглядеть станция «Звенигородская» той же линии метро.

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