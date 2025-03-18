Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 26 марта

Расписание некоторых пригородных электропоездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 26 марта по 23 апреля из-за модернизации инфраструктуры, говорится в сообщении МЖД.

Уточняется, что 26 и 31 марта, 1–4, 7–11, 14–18, 21–23 апреля с 06:00 до 16:00 будет проходить капитальный ремонт путей на участке Луховицы – Щурово протяженностью 14,2 километра. Также рабочие планируют укладывать стрелочные переводы.

Из-за этого у некоторых электричек Казанского направления изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Часть составов проследует по укороченному маршруту, а некоторые поезда выведут из расписания.

Ранее изменения ввели на четырех направления МЖД. На станции Можайск в дневные часы до 21 марта продолжается обновление объектов энергообеспечения, а с 22 по 24 и с 29 по 30 марта на Горьковском направлении продолжится ремонт первого пути на станции Фрязево и перегоне Фрязево – Павловский Посад.