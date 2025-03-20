В Москве открывается регистрация на акцию "Ночь театров"

В четверг, 20 марта, в 12.00 откроется регистрация на традиционную акцию "Ночь театров", которая пройдет с 27 на 28 марта. Москвичи смогут бесплатно посетить спектакли в лучших театрах города, а также побывать в них на экскурсиях и встретиться с любимыми актерами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

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В этом году, по его словам, в акции примут участие на 20 культурных учреждений больше, чем в прошлом. Всего запланировано почти 120 событий для любителей театрального искусства.

"Посвятили акцию юбилеям деятелей искусства. В театрах пройдут тематические мероприятия к 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского, к 165-летию со дня рождения Антона Чехова и других. А в Театре Пушкина покажут поэтический спектакль, посвященный Иосифу Бродскому, в Театре Моссовета проведут читку произведений народного артиста РСФСР Сергея Юрского", - уточнил глава департамента.

Акция стартует 27 марта, большинство мероприятий для детей начнутся в 17:00, а для взрослых - в 21:00.

Билеты на все мероприятия бесплатные, но чтобы их получить, надо выбрать событие и зарегистрироваться. Для этого нужно ввести данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, например, свидетельства о рождении. С 15 марта на театральные и концертные мероприятия пускают только по именным билетам. В течение одной сессии можно оформить до четырех билетов. На мероприятие приходит только тот, чье имя указано в билете. Контролеру на входе нужно будет показать документы. Подробности о регистрации и мероприятиях можно узнать на сайте акции здесь.