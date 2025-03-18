В Москве фиксируется снижение темпов прироста заболеваемости гриппом

Снижение интенсивности темпов прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"По итогам 11-й недели в городе Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение интенсивности темпов прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что превалирует доля вирусов гриппа, а среди вирусов негриппозной этиологии - РС-вирусы и риновирусы.

В ведомстве добавили, что грипп особенно опасен для лиц пожилого возраста в связи с ослаблением иммунитета. Наличие хронических заболеваний увеличивает риск возникновения серьезных осложнений и обострения имеющихся заболеваний. Специалисты напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.