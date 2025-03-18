Московские ветеринары спасли котенка, проглотившего резинку от кухонной терки

В столице ветеринары спасли жизнь четырехмесячной кошки Джесси, которая нечаянно проглотила резинку от кухонной терки. Об этом рассказали в ГБУ «Мосветобъединение».

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Там также уточнили, что хозяева животного сразу же обратились к специалистам, как только увидели, что кошка съела предмет.

— Владельцы прибыли с котенком в ветклинику «Вешняки», где на рентгене наглядно увидели последствия «трапезы»: в области желудка находилось около 20 кусков проглоченной резинки и еще два куска — в 12-перстной кишке и тонком отделе кишечника, — рассказали в организации.

Гастроэнтеролог и эндоскопист Ярослав Никифоров сразу же решил приступить к делу — он провел кошке эзофагогастродуоденоскопию, чтобы извлечь все остатки резинки.

Два фрагмента при этом решили оставить внутри, после чего вывести естественным путем. Этого удалось добиться уже на следующий день.

— Благодаря быстрому обращению владельцев, мастерству врача и применению современного оборудования, малышка Джесси избежала полостной операции и долгого периода восстановления, – добавили в пресс-службе «Мосветобъединения».

12 марта ветеринары столичного района Вешняки спасли собаку Ясю, которая проглотила швейную иглу. Хозяева Яси рассказали, что их любимая собака проглотила иголку прямо у них на глазах.