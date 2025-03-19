Синоптик спрогнозировала москвичам потепление

Потепление вернется в Москву на следующей неделе, с 24 марта.

Об этом в беседе с RT рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Скорее всего, более теплая погода придется на начало следующей недели — 24-25 марта. В эти числа дневная температура может превысить +10°С», — сказала синоптик.

По ее словам, в среду, 19 марта, в столице возможны небольшие осадки. При этом в остальные дни до конца недели они не ожидаются. Ночью в ближайшее время будет сохраняться небольшой мороз, температура воздуха составит 0...-2°С. Днем она будет находиться в пределах +6...+8°С.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что комфортная весенняя погода вернется в Москву в пятницу, 21 марта. По его словам, в этот день за счет старта адвекции теплого воздуха и усиления влияния погожего антициклона начнется возвращение комфортной весенней погоды, под утро не ниже -3°C…+2°C, дневная температура повысится до +4°C…+9°C.

Тишковец добавил, что в субботу, 22 марта, воздух в столице днем прогреется до +5°C...+10°C. Ночью будет около 0°C. В воскресенье, 23 марта, «станет еще на градус-другой выше», отметил синоптик.