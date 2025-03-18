Более 400 работ прислали молодые художники для выставки Музея Победы к 9 Мая

Музей Победы завершил отборочный этап международного открытого конкурса «Вернисаж Победы». Всего на конкурс было отправлено более 400 заявок. Это работы, созданные молодыми художниками и скульпторами и посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— Тема конкурса в этом году — «80 лет Победы сквозь призму искусства». Музей предложил молодым авторам показать свое представление о героическом, судьбоносном для всего мира времени, — подчеркнули в Музее Победы.

Свои работы на конкурс прислали профессиональные художники и студенты художественных вузов и училищ из 40 регионов России, в том числе из новых регионов. Среди самых активных участников — учащиеся Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, колледжа дизайна и декоративного искусства имени С. Г. Строганова.

Жюри отберет самые яркие и интересные работы. Они будут представлены на масштабной художественной выставке «Вернисаж Победы», которая откроется в музее на Поклонной горе 30 апреля, в преддверии юбилея Победы.