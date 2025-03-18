Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей до конца недели

Выпавший 17 марта снег удивил всех. Но, по прогнозам, продержится он совсем не долго. «Вечерняя Москва» узнала, чего ждать от погоды в ближайшие дни.

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Высота снежного покрова в городе вчера достигла четырех сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Большинство метеостанций Москвы и области утром в понедельник отметили формирование снежного покрова. В Москве он составил от двух сантиметров в Тушино и на ВДНХ до четырех сантиметров на Балчуге и в Новой Москве, — отметил он.

Однако новая волна зимней погоды захлестнула нас ненадолго. Температура с каждым днем будет расти.

Специалист объяснил, откуда вчера взялся снег. И отметил, что такая погода в марте — норма.

— Сегодня погоду в столичном регионе сформирует смещающийся на юго-восток холодный атмосферный фронт, — добавил вчера Михаил Леус. — При этом температура вернется в рамки мартовской нормы, а на дорогах и тротуарах сформируется гололедица. — В среду ночью от –3 до –5, днем ожидается дождь с мокрым снегом, температура от +3 до +5. В четверг ночью от –2 до +3, днем — от +4 до +9, уже солнышко появится, — сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

В пятницу днем будет уже совсем тепло — от +6 до +11 градусов. А вчерашний снег начал таять уже сегодня, а завтра его может совсем не стать. Скоро он исчезнет без следа.

Но не стоит расслабляться, ведь даже в теплые выходные ночью температура все равно будет падать до –2 градусов.

Из-за внезапно выпавшего снега сервисы проката электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу.

Прокатный транспорт вернется к обычному рабочему режиму сразу после улучшения погоды. Кроме того, в столичном Дептрансе посоветовали владельцем своих велосипедов и самокатов воздержаться от поездок на них. В такие весенние холода лучше проехаться на общественном транспорте.

В Московском зоопарке же вчера рассказали, что из зимней спячки вышли еноты. Наверняка они удивились погоде на улице. Но снова засыпать полоскуны уже не будут. Зоологи экспериментального отдела организуют для пробудившихся зверюшек умеренный, сбалансированный рацион, чтобы понемногу разогнать их пищеварение.