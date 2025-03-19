В Москве утвердили концепцию 18-этажной башни будущего комплекса Kobzon City

В Москве утверждена архитектурно-градостроительная концепция 18-этажной башни Melody Tower - первой очереди многофункционального комплекса имени Иосифа Кобзона, который будет построен в центре столицы в 2028 году. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

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Комплекс Kobzon City с Музыкальным театром будущего имени Иосифа Кобзона будет возведен на Бауманской улице, 11 на участке площадью 0,77 га. Он будет состоять из двух очередей суммарной поэтажной площадью 59,8 тысячи кв.м. В состав кластера войдут бизнес-центр, культурные пространства, коммерческая инфраструктура и подземный паркинг.

"В основу архитектурной концепции проекта легли музыкальные образы - сцена, занавес, нотная тетрадь, которую перелистывают дуновения ветра", - рассказал первый зампред ведомства Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что начиная с третьего этажа в 18-этажной башне Melody Tower будут устроены офисы, а нижние этажи займут кафе, магазины и рестораны.

В Москве уже есть мемориальная доска Кобзону на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, его именем был назван проезд в районе Хорошево-Мневники, в Оружейном переулке Иосифу Кобзону поставлен памятник.