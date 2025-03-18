В Музее Победы обсудят борьбу с фальсификацией истории

20 марта в Музее Победы состоится научно-практическая конференция «Противодействие попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Мероприятие организовано Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

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Во встрече примут участие учащиеся Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука, Первого Московского кадетского корпуса, школы в Некрасовке, сотрудники структурных подразделений, члены общественного Совета, ветеранской и профсоюзной организаций, объединенного совета молодых специалистов и учреждений, подведомственных Департаменту ГОЧСиПБ, а также представители органов исполнительной власти и общественных организаций города Москвы, представители научных организаций.

На конференции выступят профессор Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, кандидат исторических наук Виктор Паршин с докладом «Всемирно-историческое значение Победы в Великой Отечественной войне: источники, итоги и уроки Победы», старший научный сотрудник Академии Генерального штаба ВС РФ, кандидат исторических наук Сергей Мигулин с докладом «Пособники нацистов: украинские националисты в годы Великой Отечественной войны», старший научный сотрудник Академии Генерального штаба ВС РФ, кандидат исторических наук, доцент Александр Соклаков с докладом «К вопросу о взращивании идей реваншизма в Европе» и другие.

Перед началом конференции участники посетят экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа».

Начало в 13:15.