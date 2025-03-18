В Москве с начала года провели свыше 680 тысяч анализов качества воды

Более 680 тысяч анализов качества воды провели в столице с начала года.

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Об этом во вторник, 18 марта, сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

— В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей — всего их порядка 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения — от водоисточника до конечного потребителя, в этом году уже провели свыше 680 тысяч различных анализов, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В столице пробы воды для анализа качества берут в 250 точках, уточнил Бирюков. По его словам, контроль осуществляется не только в лабораториях, но и с помощью более чем 500 автоматических анализаторов, которые работают в режиме реального времени. Эти приборы непрерывно отслеживают изменения ключевых показателей состава воды, а полученные данные передаются в единую информационную систему. Благодаря этому специалисты могут оперативно корректировать процессы очистки.

Бирюков также отметил, что исследования подтверждают полное соответствие воды, поступающей в краны жителей города, установленным нормативам. Он добавил, что ежедневно Москва потребляет около трех миллионов кубометров воды, а протяженность водопроводных сетей в столице составляет примерно 13 тысяч километров. Водоподготовка, по его словам, осуществляется на четырех станциях — Северной, Восточной, Западной и Рублевской, говорится в канале.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что количество показателей, по которым анализируется питьевая вода, увеличено до 200.