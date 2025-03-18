В Москве на Замоскворецкой линии метро случился сбой движения поездов

На зеленой ветке московского метро случился масштабный сбой движения поездов. В утренний час пик поезда не ходили от «Сокола» до «Новокузнецкой». На остальных участках поезда шли с увеличенными интервалами и длительными остановками в тоннелях. Причиной стало падение человека на пути, сообщил Дептранс.

Из-за задержки движения на платформах станций собрались толпы людей, многие опоздали на работу. Свидетелем сегодняшнего ЧП в метро стал продюсер «Бизнес FM» Рамиль Киселев, который ехал от станции «Ховрино».

Рамиль Киселев продюсер «Бизнес FM»

«В 8:20 утра громкоговорители на станции уже сообщали о том, что поезда на зеленой ветке следуют с увеличенным интервалом. Это самый час пик, обычно поезда отправляются в это время буквально каждую минуту-полторы. Многие пассажиры, не заняв сидячих мест, уверенно выходят из поезда, чтобы дождаться следующего, толпа и так набирается солидная. Сегодня в это время в вагонах метро за считанные минуты становилось не по себе, предельно нервозная обстановка. Уже потом в поезде появились сообщения по громкой связи, что не ходят поезда между станциями «Сокол» и «Театральная». Ситуация на севере зеленой ветки осложнялась еще тем, что ближайшая пересадка в обход того участка, где не было движения, — это метро «Войковская», пересадка на 2-й диаметр, пересадка долгая, пешая, и при моей пересадке с «Белорусской» радиальной стала понятна вероятная причина произошедшего. В начале платформы находилось большое число сотрудников службы безопасности метро и полицейских, они обступали скамейку, на которой сидела молодая женщина, по-видимому, мать упавшего на пути, рядом с ней черная ткань. Сотрудники службы безопасности метро на моих глазах вызывали «скорую помощь», по-видимому, чтобы зафиксировать смерть. По словам другого сотрудника, упавшему на пути было 10 лет. Женщина рыдала, причитала, поминала учителя, который, по ее словам, недоглядел. Можно предполагать, что речь шла о некоем сопровождающем, здесь надо делать скидку на состояние женщины, что и понятно».

К 9 утра, по данным властей, движение на Замоскворецкой линии метро было восстановлено.