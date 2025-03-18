Малайских медвежат Лучика и Звездочку из Московского зоопарка познакомили

Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка познакомились и проводят время вместе. Начальник отдела «Млекопитающие» Михаил Брагин рассказал, как прошло их знакомство и как развиваются их взаимоотношения.

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Он отметил, что соединение медвежат было проведено очень осторожно. Сначала Лучика приносили в комнату к Звездочке на руках и знакомили их на расстоянии. Затем, когда оба медвежонка начали привыкать друг к другу, им давали возможность общаться напрямую по 15-20 минут. Со временем время общения увеличивали до нескольких часов, когда было ясно, что медвежата хорошо взаимодействуют.

По словам Брагина, сначала медвежата относились друг к другу с недоверием, но по мере знакомства начали активно играть вместе. После игр они обычно сильно уставали и крепко засыпали. Медвежата любят гоняться друг за другом, рвать картонки, играть в игрушки, а также часто «борются».

На данный момент медвежата встречаются ежедневно, но спят в разных местах. Взаимодействия и игры медвежат развиваются в соответствии с возрастной нормой для этого вида, передает Telegram-канал Московского зоопарка.

В Московском зоопарке появились новые обитатели: 63 вида животных, включая редких и занесенных в Красную книгу. В прошлом году зоопарк пополнился 300 новоселами из двух десятков регионов России и других стран. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.