Собянин: Утверждена визуальная концепция станции метро «Народное Ополчение»

В столице утверждена визуальная концепция новой станции метро «Народное Ополчение» на Рублево-Архангельской линии. Об этом во вторник, 18 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Дизайн будет напоминать оформление первых станций метрополитена, включая два ряда колонн вдоль платформы с встроенной подсветкой, как на «Кропоткинской», открытой в 1935 году. Основные цвета станции — серый и красный, а все отделочные материалы будут отечественного производства.

Станция будет неглубокой, с двумя вестибюлями и выходами на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова. Южный вестибюль обеспечит пересадку на одноименную станцию БКЛ.

— На сегодня готовность объекта составляет 55 процентов, — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Собянин также рассказал, как строится первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии. Для строительства станции «Достоевская» сейчас прокладывают два обходных тоннеля — по ним во время работ будут ходить составы Кольцевой линии. Для того чтобы ускорить строительство, увеличат количество шахтных стволов до семи, хотя обычно используется один-два.