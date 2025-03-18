Уличное освещение в столице перевели на летний режим работы

В Москве перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на летний режим работы.

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Диспетчеры Центра управления сетями АО «ОЭК» ориентируются на уровень фактической освещенности, определяемый датчиками в реальном времени, и график включения подсветки.

— Световой день увеличивается, поэтому внесли необходимые изменения в график работы городского наружного освещения. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Когда освещенность достигает нужного уровня, включается свет, а в случае пасмурной погоды диспетчер может включить освещение раньше. Архитектурная подсветка зданий включается вместе с уличным освещением, но выключается поэтапно: жилые дома — в 23:00, административные здания — в полночь, метро — в 1:00, мосты — в 3:00.

За последние 13 лет уровень освещенности Москвы увеличился в два раза, а количество подсвеченных зданий выросло в четыре раза. Москву освещают более одного миллиона светильников, при этом потребление энергии снижается благодаря светодиодам, передает Telegram-канал Городского хозяйства столицы.

Ранее стало известно, что стартовали работы по оборудованию зданий школ архитектурно-художественной подсветкой. На четырех объектах работы уже выполнены.