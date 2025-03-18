Москва ежегодно проводит мониторинг состояния зеленого фонда

Охрана растительных насаждений входит в число основополагающих принципов заботы о зеленом фонде Москвы. Город закрепил это положение в законе о защите зеленого фонда. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, как определить, что дерево хорошо себя чувствует.

© Вечерняя Москва

В департаменте отметили, что собственники и пользователи земельных участков, на которых расположены деревья и кустарники, обязаны следить за их состоянием, обеспечивать нормальное развитие.

— Здоровое дерево обладает густой зеленой листвой нормальной величины, у него хорошо развита крона, нет признаков заболеваний, повреждений вредителями, а также нет механических повреждений. Состояние такого дерева оценивается как хорошее, — отметила дендролог, главный эксперт по городским экосистемам ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования Елена Гавриленко.

Многолетние наблюдения показывают, что зеленые насаждения столицы устойчивы и хорошо адаптируются к условиям произрастания в городе. Часто для озеленения города используют липу, клен остролистный и березу.

Специалисты ежегодно проводят мониторинг состояния зеленых насаждений в Москве. Деревья обследуют на 130 площадках постоянного наблюдения, в том числе на территории ТиНАО, передает официальный сайт мэра Москвы.

Столица России — один из самых зеленых мегаполисов мира. Природные территории занимают почти половину площади города, а рядом с парками живут порядка 90 процентов горожан. Улучшение экологии и увеличение продолжительности здоровой жизни москвичей остаются одними из главных приоритетов в развитии города.